Si chiude a reti bianche il primo derby stagione tra Juventus e Torino. Una gara in cui ad essere decisivi non sono stati i giocatori di movimento, bensì i portieri. Sia da una parte che dall'altra gli estremi difensori hanno salvato il risultato con diversi interventi di spessore. Ecco la moviola della sfida.
POSTPARTITA
Juventus-Torino, la moviola: giusto annullare la rete di Simeone
Giusto annullare il gol di Simeone—
Quella di Zufferli è stata una gara tutto sommato gestita bene. Il direttore di gara ha estratto solo una volta il cartellino giallo nel corso della gara, indirizzato ad Asllani nel secondo tempo per aver fermato irregolarmente la falcata di Yildiz a metà campo. Un giallo forse un po' severo. Manca invece un intervento col cartellino sul francese della Juventus Thuram.
Nell'arco della gara sono stati appena due gli episodi che meritano un po' più di attenzione. Al ventesimo della prima frazione di gioco Mckennie viene tallonato da Ismajli, che lo argina bene. Qualche protesta dai bianconeri, ma non c'è irregolarità.
Il secondo è il fuorigioco di Simeone. Giusto annullare la rete, l'attaccante era oltre la linea dei difensori.
