Sandro Kulenovic merita una maglia da titolare contro il Parma? I lettori di Toro News hanno risposto al sondaggio e le preferenze sono quasi equamente divise. Il 55% dei votanti non vorrebbe vedere subito il croato nell'undici iniziale, mentre il 45% lo schiererebbe dal primo minuto. Dieci punti percentuali separano le due posizioni: il no ha chiuso in vantaggio, ma la distanza non è così ampia da spegnere il dibattito.

Vince il "No" e il "Sì" si divide

Tra chi sostiene la titolarità, in più, emergono due idee diverse. Ildei partecipanti, mentre illo schiererebbe. L'ipotesi di un attacco a due punte trova quindi spazio tra le preferenze dei tifosi, accanto a chi vorrebbe semplicemente dare più minuti al croato.

A spingere il dibattito sono soprattutto le ultime prestazioni. Contro Udinese e Bologna, Kulenovic è entrato dalla panchina e ha segnato in entrambe le occasioni, contribuendo alla conquista di quattro punti. Il Torino ha realizzato appena sette gol in sei giornate e cerca soluzioni per aumentare la propria pericolosità offensiva: anche per questo il croato si candida a trovare più spazio. Simeone è ancora a secco, ma Abate ne apprezza il lavoro e il sacrificio al servizio della squadra. Il sondaggio resta in bilico: il no raccoglie più voti, ma quasi un lettore su due vorrebbe vedere Kulenovic titolare contro il Parma. La decisione finale spetterà ad Abate.