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Gineitis, via la polvere

Gineitis saluta momentaneamente Ignazio Abate e il Torino per rispondere alla chiamata della Lituania, guidata dal 2023 da Edgaras Jankauskas, ex centravanti di Benfica, Porto e Nizza. Il centrocampista granata è ormai un punto di riferimento della nazionale: sono 32 le presenze raccolte finora, con 5 gol e 3 assist.

L'ultimo periodo, però, non ha regalato particolari soddisfazioni né a Gineitis né alla Lituania. Nelle ultime tre gare giocate a inizio estate per la Coppa del Baltico, la nazionale ha perso contro la Georgia, superato la Lettonia soltanto ai rigori e poi incassato un'altra sconfitta contro l'Estonia. Anche il centrocampista del Torino è rimasto lontano dai suoi standard: non ha mai brillato e non ha mai trovato il gol, e contro la Georgia ha rimediato un'espulsione al 93'. Ora Gineitis è chiamato a cambiare passo. La pausa dal Torino può diventare l'occasione per ritrovare fiducia e continuità anche con la maglia della Lituania, con l'obiettivo di arrivare nelle condizioni migliori ai prossimi impegni di Nations League.

QUI L'INFOGRAFICA CON TUTTI I GIOCATORI DEL TORINO CONVOCATI IN NAZIONALE

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