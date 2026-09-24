Il gol che è valso l'1-1 contro il Bologna può essere davvero il punto di svolta per Sandro Kulenovic. A crederci è soprattutto il suo agente, Marko Naletilic, che nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha fatto il punto sul momento dell’attaccante croato. "Sono contento del gol di Sandro con il Bologna. Era importante che Kulenovic si sbloccasse", ha spiegato il procuratore, convinto che quella rete possa cambiare il percorso dell'attaccante: "Sono convinto che questa rete possa essere una svolta nel suo percorso al Toro".

Naletilic ha poi parlato della concorrenza e delle caratteristiche del suo assistito: "Per me Sandro può fare ottimamente entrambi i ruoli", sia da punta centrale che accanto a un altro attaccante. E sul mercato estivo ha voluto fare chiarezza: "Kulenovic poteva andare via? Vi dico la verità: dal Torino nessuno mi ha mai detto di chiesto di spostare il ragazzo". Al contrario, "ci sono state diverse richieste, ma sia Sandro sia il club hanno sempre avuto l'intenzione di andare avanti insieme". Ora la parola passa al campo: dopo un avvio complicato, Kulenovic ha trovato il gol che cercava. E il suo agente, che lo ha paragonato per caratteristiche fisiche e tecniche a Mario Mandzukic, ne è convinto: "Può essere una svolta nel suo percorso al Toro".