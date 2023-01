Le probabili formazioni di Torino-Spezia: Linetty e Radonjic dal 1′

Le probabili formazioni di Torino-Spezia: le possibili scelte di Juric

Irene Nicola

Dopo l'exploit contro il Milan, il Torino torna in campo per cercare la prima vittoria del 2023 anche in Serie A. Proverà a farlo nella gara contro lo Spezia, in cui i granata saranno chiamati a fare i conti con la stanchezza, visto che si tratta del quarto impegno nel giro di 10 giorni.

Torino, in difesa Djidji-Zima ballottaggio serrato — In difesa si va verso la continuità rispetto a San Siro. Tra i pali Vanja è stato ed è inamovibile. Nel terzetto arretrato a destra dovrebbe essere confermato Djidji, in vantaggio rispetto a Zima in un ballottaggio che è comunque serrato. Al centro sempre Schuurs. A sinistra si profila invece un ulteriore ballottaggio. Buongiorno ha giocato 90' contro la Salernitana e 120' a San Siro, ma è più giovane rispetto a Rodriguez e potrebbe recuperare prima, considerando che lo svizzero a Milano è apparso più scarico dopo aver giocato da esterno.

Torino, in mediana riposa uno tra Ricci e Lukic, sulla fascia torna Vojvoda — A centrocampo invece dovrebbe riposare uno tra gli inamovibili della mediana. Al momento ci sono più possibilità che a partire dalla panchina sia Ricci rispetto a Lukic, con il serbo che affiancherebbe dal 1' Linetty. Il polacco infatti va verso una maglia da titolare, considerando che in Coppa Italia è entrato solo nei supplementari e quindi potrebbe partire lui a sinistra. Adopo e Bayeye invece, eroi della Coppa Italia, non saranno titolari come ha confermato lo stesso Juric in conferenza stampa (QUI le sue parole).

Torino, trequarti con Miranchuk e Radonjic. Vlasic verso la panchina — Per la trequarti e l'attacco granata l'ago della bilancia sarà Vlasic. Il croato, apparso sulle gambe e poi sostituito a San Siro, potrebbe riposare e non partire titolare per recuperare le forze, a quel punto il 3-4-2-1 di Juric sarebbe composto da Miranchuk e Radonjic sulla trequarti, con il serbo (a riposo a San Siro) verso la maglia dal 1'. In attacco, con Vlasic in panchina, la titolarità spetterebbe a Sanabria.