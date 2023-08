Le tre sentenze di Torino-Feralpisalò 2-1: Vojvoda batte un colpo, granata poco cinici

Buona la prima per il Torino. Nella serata di ieri i granata di Juric sono scesi in campo per la prima partita ufficiale della stagione, l'impegno in Coppa Italia contro la Feralpisalò. Il Toro, dopo essere passato in svantaggio a causa della perla di Di Molfetta, ha ripreso in mano le redini della partita pareggiando i conti con una rete altrettanto bella firmata da Vojvoda. All'85' la conclusione dalla distanza di Ilic ha fissato il risultato sul 2-1, evitando ai granata i supplementari e regalando il pass per i sedicesimi di finale. Ecco le tre verità che il match con i Leoni del Garda ci ha lasciato.