L’ex dottore del Torino Misischi a TN: “Schuurs, ecco i tempi di recupero”

In esclusiva le parole dell’ex responsabile sanitario granata sull’infortunio occorso a Perr Schuurs

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

Il dottor Renato Misischi è stato responsabile sanitario del Torino, prima di Rodolfo Tavana. Oggi è rimasto consulente ortopedico della società granata. In esclusiva su Toro News ci parla dell’infortunio occorso a Perr Schuurs, che ha scosso tutto il mondo granata nelle ultime ore.

Buongiorno dottore. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: questo il responso dell’infortunio di Perr Schuurs. È un infortunio percentualmente in crescita nel mondo del calcio? È dettato da qualche aspetto specifico?“È un trend che non mi sento dire in aumento. C’è una percentuale piuttosto consolidata di questi infortuni. Si tratta di un problema che è difficile limitare. C’è una forte componente di casualità, ben poco dipende dalla preparazione fisica. Purtroppo, è un infortunio delicato e fa perdere parecchi mesi. Le tecniche operatorie, sempre più aggiornate, garantiscono una ripresa quasi normale. Nei professionisti avviene costantemente il ripristino dell’attività, come prima dell’infortunio; ormai, accade anche in altri ambiti non professionistici di tornare a ottimi livelli”.

Le tempistiche di recupero?“Si parla sempre di sei mesi. C’è però una certa variabilità, anche a seconda delle necessità temporali. Ad esempio, se devi rientrare per necessità di partite impellenti durante la stagione, allora può accadere che acceleri. Parlando specificatamente di Perr Schuurs, se ipotizziamo sei o sette mesi arriviamo al termine dell’annata agonistica in corso e quindi avrà poi a disposizione i primi mesi estivi per iniziare la nuova preparazione. Non ha necessità impellenti: questo può essere un marchio di sicurezza”.

È un infortunio che può ripetersi?“C’è una percentuale piuttosto significativa di ricaduta. Uno studio Fifa lo conferma e dice anche che la media di recupero è di sette mesi. La recidiva non si riesce ad azzerare. I giocatori fanno moltissima attività di stabilità e di rinforzo muscolare, questi infortuni al legamento crociato non sono legati a una carenza di allenamento o a sbagli in fase di preparazione. Sono infortuni perché si associa una torsione non sostenuta dal meccanismo neuromuscolare di controllo e da una forza muscolare non applicata. Sono passaggi che avvengono senza un carico muscolare forzato e il ginocchio è esposto a sollecitazioni meccaniche che possono risultare fatali”.

Come potrà riprendersi un giocatore come Schuurs?“Direi che le prospettive sono ottime. Dovrebbe tornare assolutamente ai suoi livelli perché è un professionista. Per un calciatore di quel calibro il recupero è praticamente garantito al 100%. I giocatori tornano all’attività principale con la qualità di prima. L’unica problematica sono i tempi: almeno sei o sette mesi. La stagione di Schuurs è quindi finita perché sarà pronto a ripartire tra maggio e giugno. In tal senso, l'olandese potrà riprendere direttamente all’inizio della nuova stagione”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.