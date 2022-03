L’Inter viaggia e segna in verticale: al Toro servirà un’aggressione di qualità

I temi tattici del match di domenica sera tra il Torino di Ivan Juric e l'Inter di Simone Inzaghi

Andrea Calderoni

Il Torino gioca in verticale con Ivan Juric in panchina? La considerazione è sicuramente vera. Ma domenica affronterà una formazione che ama andar ancor di più in verticale. L'Inter di Simone Inzaghi, infatti, non ama la costruzione orizzontale. In tal senso un dato va analizzato. L’Inter è la squadra che ha creato più attacchi in verticale (56) in questo campionato; in più, nessuna formazione ha segnato più reti dei nerazzurri in seguito ad attacchi in verticale (sette, al pari del Venezia). L'idea di calcio dei lombardi potrebbe mettere un po' in difficoltà il Torino che si troverà a giocare contro una rivale che fa leva sulle sue stesse caratteristiche, almeno in fase di costruzione. Anche per questo Juric e Inzaghi, a più riprese, anche prima della gara d'andata, si sono scambiati diversi complimenti.

ATTACCO - Per contrastare la verticalizzazione dell'Inter i granata dovranno far affidamento su un'aggressione alta di qualità, organica e organizzata. Ciò significa che i giocatori in possesso palla di Inzaghi dovranno avere meno occasioni possibili per giocare con la palla scoperta e per imbastire giocate pulite. I primi difendenti del Torino, come sempre, saranno i giocatori offensivi e avranno un compito, se possibile, ancor più cruciale del solito. Il Torino, inoltre, dovrà dimostrare di restare sul pezzo per l'intero arco della serata, perché l'Inter ha abituato a più riprese di saper colpire anche al declinare del match.

OCCASIONI - L'Inter, però, qualcosa concede. Alcune sbavature ci sono sempre nella squadra di Inzaghi. Il Torino dovrà essere cinico in tal senso. In casa è molto spesso capitato ai granata di riuscirci, molto meno in trasferta. I nerazzurri non subiscono molti gol, ma secondo il modello degli Expected Goals segnalato dalla Lega Serie A sarebbero dovute essere molte di più le reti incassate. In effetti, l’Inter è la squadra con la differenza a favore maggiore tra gol subiti (22) ed Expected Goals contro (29.2) in questa stagione di Serie A; secondo infatti questo modello degli xG, basato sulla qualità delle occasioni subite, i nerazzurri avrebbero dovuto incassare 7.2 gol in più. Tutto questo per dire che i granata potranno avere qualche chance ma dovranno essere bravi a non farsi pregare. Servirà molto "killer instinct".