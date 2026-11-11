90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

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Lituania: ora o mai più

La Lituania si presenta all’ultimo appuntamento internazionale dell’anno con una situazione ancora aperta nel girone di Nations League. Dopo tre giornate, la nazionale baltica occupa il secondo posto con quattro punti, uno in meno rispetto all’Azerbaigian, e non è quindi riuscita a prendersi la vetta come sperava. Il bilancio racconta una vittoria, un pareggio e una sconfitta: il successo per 2-0 sul Liechtenstein, l’1-1 casalingo contro gli azeri e il ko per 1-0 nella gara di ritorno. Il calendario prevede prima un’amichevole contro il Suriname, in programma domani, giovedì 12 novembre, alle 18, poi l’ultimo impegno del girone contro il Liechtenstein, lunedì 16 novembre alle 18. La rosa non è ricca di nomi di primo piano, ma può contare su diversi elementi che giocano all’estero. Tra questi c’è Gvidas Gineitis, ormai punto di riferimento del centrocampo e uno dei profili più importanti della selezione.

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