LIVE! Juric presenta Torino-Inter: “La squadra deve giocare libera”

14.06 - Juric è arrivato, via alla conferenza.

A parte Radonjic e Lazaro ci sono altri indisponibile?

"No, solo loro due".

Quanta pressione pensi possa sentire la squadra?

"Nessuna. Devono giocare felici e liberi".

Un suo giudizio sul cammino fatto?

"I ragazzi sono stati splendidi. Quelli vecchi si sono confermati migliorando. I giovani sono cresciuti tantissimo. Questo è un giudizio globale. Poi se domani riusciamo a vincere ed arrivare ottavi sarebbe una cosa inaspettata e splendida".

Quale è la maggior insidia domani?

“In Italia le cose sono cambiate. Lottano tutti, anche chi non ha obiettivi punta a vincere e inguaia chi deve lottare per qualcosa. L’Inter farà lo stesso, ma noi non dobbiamo pensare agli avversari. Dobbiamo pensare a noi e giocare come fatto ultimamente”.

Come si sente a livello personale dopo le difficoltà attraversate a partire dalla scorsa estate?

"La sensazione è che abbiamo fatto un grandissimo lavoro anche se si può fare sempre meglio. Abbiamo avuto problemi ma tutti hanno lavorato veramente bene. Ho sensazioni veramente positive pensando a come è andata la stagione e quanto siamo cresciuti. Sono molto soddisfatto. Poi mi piacerebbe vincere domani e arrivare ottavi per poi vedere a cosa questo ci porta. Sarebbe un giusto premio per i ragazzi, per come hanno lavorato".

Siamo all’ultima giornata. Lei farà la terza stagione sulla panchina del Torino?

“Ho già risposto, non voglio parlare del futuro e del passato adesso. Voglio proprio godermi il momento e pensare che se tutto va bene e riusciamo a vincere sarà uno dei più grandi risultati degli ultimi trent’anni. Voglio viverla bene, con gioia e allegria, poi si pensa alle altre cose”.

Ci sono dei margini di miglioramento ulteriori per questo gruppo?

“Tanti hanno fatto la loro migliore stagione da quando giocano a calcio. Ci sono stati giocatori che mi hanno sorpreso in positivo, che sono cresciuti più di quello che pensavo. Possiamo crescere ancora un po’ individualmente, non tanto; più che altro si può crescere collettivamente, nella comprensione del gioco e nella maturità. Individualmente molti giocatori hanno un livello già alto per quelle che sono le loro possibilità”.

Il Toro va molto bene fuori casa rispetto alle gare in casa. Ha spiegazioni?

"No".

Lo stadio potrebbe essere pieno. Da quando è arrivato sente di essere riuscito a portare quella passione che lei chiedeva?

“No. Assolutamente no”.

Pensa che il fatto che le vostre concorrenti non giocano in contemporanea sia un problema?

"Noi siamo nella situazione che volevamo, nelle ultime sette-otto partite facevamo tabelle e scrivevamo dopo ogni partita dove siamo e come è andata. Nell'ultima casella della tabella abbiamo scritto solo "Torino". Quello che fanno gli altri non ci interessa più. Il destino è nelle nostre mani, prima non era così. Ora ci giochiamo quello che volevamo e non dobbiamo pensare agli altri".

Il grande finale di stagione ha alzato l’asticella delle ambizioni. Si può quantomeno ridurre la distanza con chi sta sopra?

“Siamo consapevoli che otto squadre, inclusa la Fiorentina, hanno una struttura nettamente superiore alla nostra. Con un solo mercato non è che cambi molto le cose. Secondo me noi ci dobbiamo concentrare in generale è diventare perfetti nel lavoro, alzare l’asticella nel lavoro. Secondo me siamo a un livello buono ma io vorrei portarlo a un altro livello ancora. Come migliorare i giocatori? Come evitare gli infortuni? Come si può investire in persone capaci che ci mancano, professionisti che ci mancano in certe cose? E poi anche negli acquisti dobbiamo essere più avanti su tante cose. Allora così magari riesci ad avvicinarti a chi sta sopra, perché economicamente non ci sono le basi, gli introiti sono differenti. Ma se si alza l’asticella del nostro lavoro io mi auguro che possiamo avvicinarci”.

Quale potrebbe essere l'obiettivo del prossimo anno?

"Quest'anno è già stato stimolante a livello di lavoro, abbiamo alzato un po' l'asticella. A me piace la situazione, penso che il lavoro nostro, del mio staff, possa migliorare ancora. Poi ovviamente anche nel comprare i giocatori bisogna alzare il livello di attenzione; certe cose le abbiamo fatte bene, con logica, molto attenti sulle caratteristiche; ma altre volte siamo stati frettolosi e non in sintonia totale. Si possono fare passi in avanti".

C’è una base importante, una prospettiva diversa, per cui il Toro possa non essere smantellato?

“In questi due anni, al di là dei risultati che secondo me sono stati ottimi, quello che è stato fatto a livello di lavoro è importante. Abbiamo fatto un ricambio generazionale. Sono andati via tanti giocatori con contratti molto alti e sono arrivati ragazzi giovani che rappresentano un valore chiaro e netto per la società. Penso che sia stato fatto in questo senso un ottimo lavoro e come società abbiamo lavorato bene e in sintonia in quel senso”.

Lei è tentato di fare un'esperienza all'estero?

"Sì perchè ho conosciuto realtà superiori all'Italia come scienza, come preparazione, mettersi in un una situazione dove non ti devi inventare tu niente ma imparare dagli altri mi piacerebbe".

Ci sono intoccabili per il Torino?

"No, per il Torino è meglio che non ce ne siano e il passato, vedi Belotti. Forse l'unico che non dovrebbe essere mai ceduto è Buongiorno, perchè nella mia idea rappresenta il Toro. Gli altri? Ognuno ha il suo prezzo, ma per me Buongiorno rappresenta il Torino".