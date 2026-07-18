Il club granata si stringe attorno a Giovanni Francini e alla sua famiglia con un messaggio di vicinanza pubblicato sui propri canali ufficiali
Una triste notizia colpisce il mondo granata. È scomparsa Martina, figlia dell'ex difensore del Torino Giovanni Francini. Il Torino Football Club ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, manifestando vicinanza all'ex calciatore e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.
Questo il messaggio diffuso dal club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno a Giovanni Francini, ex calciatore granata, e a tutta la famiglia, nel ricordo di Martina Francini, troppo presto strappata all'affetto dei suoi cari. Alla mamma Lucilla, ai fratelli Fulvio (allenatore della prima squadra femminile del Torino FC), Alessio e Filippo, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".
Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno a Giovanni Francini, ex calciatore granata, e a tutta la famiglia, nel ricordo di Martina Francini, troppo presto strappata all'affetto dei… pic.twitter.com/ID0yAIQ0Wv— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 18, 2026
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