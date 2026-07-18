Una triste notizia colpisce il mondo granata. È scomparsa Martina, figlia dell'ex difensore del Torino Giovanni Francini. Il Torino Football Club ha espresso il proprio cordoglio attraverso un comunicato ufficiale, manifestando vicinanza all'ex calciatore e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Questo il messaggio diffuso dal club: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno a Giovanni Francini, ex calciatore granata, e a tutta la famiglia, nel ricordo di Martina Francini, troppo presto strappata all'affetto dei suoi cari. Alla mamma Lucilla, ai fratelli Fulvio (allenatore della prima squadra femminile del Torino FC), Alessio e Filippo, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".