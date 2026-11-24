Se la trasferta di Napoli ha lasciato in eredità il rammarico per una sconfitta non ancora digerita, la nota più lieta per Ignazio Abate porta senza dubbio la firma di Rolando Mandragora. Rientrato dal primo minuto dopo aver saltato le ultime tre partite di campionato per una sofferenza muscolare ai flessori della coscia sinistra accusata contro il Monza, il ventinovenne centrocampista ha impiegato pochissimi minuti per riprendere in mano le redini della squadra e dimostrare la totale centralità tecnica e carismatica nella formazione piemontese.

I segnali di Napoli: perché il Toro non può fare a meno di Mandragora

Sul prato dello stadio Maradona il centrocampista campano ha retto per novanta minuti l'urto fisico e qualitativo della mediana azzurra, offrendo una prestazione solida in cui ha messo in mostra tutte le proprie qualità tattiche. La traversa clamorosa colpita con il mancino allo scadere del primo tempo su invito di Ché Adams e la punizione velenosa nella ripresa che per poco non beffava Milinkovic-Savic, rappresentano il manifesto dell'importanza e della centralità dell'ex Genoa e Fiorentina in una squadra che fatica a trovare sbocchi negli ultimi venticinque metri. Nella cerniera di centrocampo, le sue giocate hanno dato più ampiezza e ordine ad un reparto apparso molto in difficoltà nelle uscite prima della sosta Nazionali.

Mandragora è indispensabile: il Toro riparte dal suo faro per la sfida contro la Lazio

Al di là dei numeri stagionali — sette presenze, un gol e un assist in questa Serie A — Mandragora si è imposto rapidamente come uno dei principali leader dello spogliatoio, un ambiente che conosceva già per l'esperienza in prestito vissuta tra l'inverno 2021 e l'estate 2022. Non a caso, già prima della sosta contro il Lecce, Abate aveva voluto portarlo in panchina per il suo peso specifico pur sapendo di non poterlo schierare in campo. Ora, con il match contro la Lazio di Gennaro Gattuso capolista in solitaria attesa sabato all'Olimpico Grande Torino, il rilancio offensivo e mentale dei granata passa inevitabilmente dalla lucidità e dal mancino del classe '97.