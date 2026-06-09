Si chiude il capitolo Luca Marianucci con i colori granata. Oggi in un'intervista rilasciata a Radio CMC, l'agente del difensore livornese ha fatto chiarezza sulla posizione del Napoli e sulla volontà del suo cliente di rimanere in azzurro. Si conclude così l'avventura del numero 35 all'ombra della Mole, caratterizzata da 5 mesi di più ombre che luci. Chiamato a dare una mano a correggere il tiro di una difesa allo sbando, capace di subire 40 gol in 22 match, il giocatore non ha trovato quello che cercava all'ombra della Mole, ossia minuti e continuità. I dati raccontano di un'esperienza, non totalmente deludente, ma che avrebbe potuto essere migliore: 11 le presenze, 12 i gol subiti con lui in campo, con responsabilità in qualche caso e una media superiore ad un gol incassato a partita.

Giuffredi: "Manna mi ha fatto capire che vorrebbero tenerlo"

Forte di un contratto fino al 2030, Giuffredi ha dichiarato che il suo assistito potrebbe giocarsi le sue chances ed aver spazio nella difesa a 3 di Massimiliano Allegri, evidenziando come il direttore sportivo partenopeo sia intenzionato a trattenerlo: "Manna mi ha fatto capire che vogliono tenerlo. Con la difesa a 3 avrebbe il suo spazio". Dunque il difensore, con la propensione a giocare braccetto di destra nello schema a 3, ma anche da centrale, è destinato non rivestire più i panni granata e a rimanere alla corte azzurra per la prossima stagione.