Milan-Torino 1-0, Juric: “Mancato salto di qualità che le piccole non hanno”

MILAN, ITALY - FEBRUARY 10: Ivan Juric, head coach of Torino gestures during the Serie A match between AC MIlan and Torino FC at Stadio Giuseppe Meazza on February 10, 2023 in Milan, . (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Al termine della sfida tra Milan e Torino, valida per la 22^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Secondo me abbiamo fatto bene ma per vincere queste partite ci voleva più qualità. Abbiamo perso due giocatori come Lukic e Ricci e abbiamo dovuto cambiarli, Ilic non è ancora in condizione. Abbiamo fatto le cose bene e abbiamo giocato bene ma dovevamo fare gol. La mia sensazione è che la partita in casa era stata più difficile di questa perché abbiamo vinto per due episodi, questa l'abbiamo dominata per larghi tratti ma ci è mancato quel salto di qualità che spesso le squadre piccole non hanno".