Milan-Torino, le ultime dai campi: granata con il lutto al braccio a San Siro

Segui con noi le ultime sulla sfida tra rossoneri e granata con aggiornamenti minuto per minuto direttamente da San Siro

20:11 - Gli undici titolare del Toro scendono in campo per svolgere il riscaldamento

20:02 - Scendono in campo anche i portieri del Torino per riscaldarsi

19:57 - I membri dello staff tecnico di Ivan Juric stanno sistemando i conetti e l'attrezzatura per il riscaldamento, a breve i granata scenderanno in campo

19:00 - Amiche e amici di Toro News benvenuti alle ultime dai campi di Milan-Torino. La formazione granata di Ivan Juric quest'oggi sfida in trasferta i rossoneri di Stefano Pioli. Un avversario molto complicato per il Toro dato che il Milan è ancora imbattuto in campionato e in casa ha sempre vinto.