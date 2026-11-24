Nuovo passo avanti per il Museo del Grande Torino. Nell’incontro di oggi al Palazzo della Regione con la Fondazione Filadelfia, il governatore Cirio e gli assessori Carretta, Bongiovanni e Vignale hanno confermato la volontà di assicurare i fondi necessari per realizzare l'opera. Si procederà, dunque, nello spostare il museo in via Giordano Bruno, accanto al Filadelfia. Dopo il recente ritiro del permesso di costruire, ora parte l'iter per il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), secondo e ultimo step prima della gara d'appalto sulla normativa vigente sui lavori pubblici. La Fondazione si è detta soddisfatta, sempre più vicina a "portare il ricordo degli Invincibili là dove nacque il loro mito".