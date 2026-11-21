Da una parte c'è il Napoli che sta vivendo una stagione ad alti e bassi. Il Napoli prima della sosta si era leggermente rialzato andando a pareggiare con la Lazio prima in classifica dopo una serie di brutti risultati che li ha visti perdere anche 4-1 in Champions League contro il Porto. Dall'altra c'è un Torino che dopo la crescita ha di nuovo perso un po' di strada. Dopo la sosta, ai granata servirà un'impresa in Campania per portare a casa punti e soddisfazioni. Questo è Napoli-Torino, match della dodicesima giornata di Serie A che si giocherà alle 20.45 di questa sera. Ecco dove vedere la partita.

Dove vedere Napoli-Torino

Oltre alla possibilità di vedere la partita al Diego Armando Maradona di Napoli, Napoli-Torino sarà trasmessa da, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un Timvision Box o ad un dispositivo Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.