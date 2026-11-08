Dopo il deludente pareggio contro il Lecce, partono per i rispettivi impegni con la selezione nazionale sia il croato sia l'albanese
La battaglia di Santiago (VIDEO)
Nessuna sorpresa: Nikola Vlasic e Ardian Ismajli sono stati ufficialmente convocati dalle rispettive nazionali. Il croato e l'albanese hanno salutato il Filadelfia dopo la deludente partita contro il Lecce e lo ritroveranno tra una decina di giorni prima della trasferta di Napoli. Maran ha convocato il centrale difensivo granata per gli impegni contro Finlandia e Bielorussia, mentre Vlasic proverà a ritagliarsi uno spazio Inghilterra e Repubblica Ceca. Sia l'Albania sia la Croazia saranno impegnate in Uefa Nations League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Columnist
Le vostre lettere: "L'incompiuta"
Toro
Paradosso Toro: adesso è la difesa che funziona meglio dell'attacco?
Toro
Top e flop di Torino-Lecce 1-1: senza Mandragora è dura... Ma Ilkhan cos'ha che non va?
Columnist
Le vostre lettere: "La partita della vergogna"
Campionato
Sassuolo, ore contate per Aquilani: decisivo il ko dell'Olimpico, in corsa un ex Toro
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti