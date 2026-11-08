Dopo il deludente pareggio contro il Lecce, partono per i rispettivi impegni con la selezione nazionale sia il croato sia l'albanese

Redazione ToroNews
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Nessuna sorpresa: Nikola Vlasic e Ardian Ismajli sono stati ufficialmente convocati dalle rispettive nazionali. Il croato e l'albanese hanno salutato il Filadelfia dopo la deludente partita contro il Lecce e lo ritroveranno tra una decina di giorni prima della trasferta di Napoli. Maran ha convocato il centrale difensivo granata per gli impegni contro Finlandia e Bielorussia, mentre Vlasic proverà a ritagliarsi uno spazio Inghilterra e Repubblica Ceca. Sia l'Albania sia la Croazia saranno impegnate in Uefa Nations League.

Torino FC v AC Monza - Serie A 2026/27

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