Nessuna sorpresa: Nikola Vlasic e Ardian Ismajli sono stati ufficialmente convocati dalle rispettive nazionali. Il croato e l'albanese hanno salutato il Filadelfia dopo la deludente partita contro il Lecce e lo ritroveranno tra una decina di giorni prima della trasferta di Napoli. Maran ha convocato il centrale difensivo granata per gli impegni contro Finlandia e Bielorussia, mentre Vlasic proverà a ritagliarsi uno spazio Inghilterra e Repubblica Ceca. Sia l'Albania sia la Croazia saranno impegnate in Uefa Nations League.