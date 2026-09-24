Alieu Njie poteva finire al Besiktas. A raccontarlo è Vincenzo Italiano, oggi sulla panchina del club turco, che in un'intervista al Corriere dello Sport ha svelato un retroscena di mercato che riguarda direttamente l'ex attaccante del Torino, passato alla Fiorentina al termine dell'estate. "Il Besiktas mi aveva proposto anche Njie. Poi è stato scelto Poku", ha raccontato Italiano. Dunque il nome del classe 2005 era stato valutato anche a Istanbul, ma alla fine la società ha deciso di puntare sull'olandese Poku.

Un'ulteriore conferma, quindi, dell'interesse che Njie aveva raccolto sul mercato nell'estate del suo addio al Torino. Prima della Fiorentina, sullo svedese si erano mossi anche Salisburgo, Crystal Palace e Anderlecht, mentre i granata avevano inizialmente resistito alle proposte. Alla fine è stata la Fiorentina a spuntarla, con il Toro che lo ha ceduto negli ultimi giorni di mercato con la formula del prestito e obbligo di riscatto a 16 milioni. Italiano, però, ha lasciato anche un giudizio significativo sul giocatore: "Njie è un ottimo prospetto, farà molto bene nei prossimi anni. La Viola ha fatto un buon affare". Parole che, a distanza di qualche settimana dall'addio al Toro, confermano quanto il talento dello svedese fosse comunque osservato con attenzione anche fuori dall'Italia.