Ismajli tra promozione in League B e altri 90' da protagonista, Vlasic tra non retrocedere in League B e una chance per ritrovarsi e trascinare
90 secondi: "Fiato sospeso Belghali. Cosa aspettarsi dagli esami?"
Nazionali: chi gioca oggi?
Sono due i granata impegnati oggi in Nations League. Il primo a scendere in campo sarà Ardian Ismajli, atteso dal primo minuto con l’Albania a Budapest contro la Bielorussia: calcio d’inizio alle 18 allo Stadion Rudolf Illovszky. La squadra di Rolando Maran si gioca la promozione diretta in Lega B: ai rossoneri basta non perdere, mentre i padroni di casa devono vincere per operare il sorpasso. Il centrale del Torino dovrebbe essere confermato dopo la buona prova contro la Finlandia, battuta 2-0 nell’ultimo turno.
In serata toccherà a Nikola Vlasic, impegnato con la Croazia contro la Repubblica Ceca. Si gioca alle 20.45 all’Opus Arena di Osijek, nell’ultima giornata del Gruppo C. Anche il centrocampista del Toro è indicato tra i probabili titolari. La Croazia arriva dalla sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra e cerca riscatto davanti al proprio pubblico
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