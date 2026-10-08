Udinese, Parma, Monza e Como: questi i quattro impegni nel mese di ottobre dei granata di Abate

Piero Coletta
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"La mia ex ha strappato il biglietto": non può entrare all'addio di Messi, tifoso disperato!

La sosta è finita

Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2
BURSA, TURKEY - SEPTEMBER 28: Italy pose for a team photograph before the UEFA Nations League 2026/27 group phase match between Türkiye and Italy at Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu on September 28, 2026 in Bursa, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Tre settimane di sosta, il sali e scendi dell'Italia, la polemica Ronaldo-Portogallo e infine l'addio al calcio di Lionel Messi. In questa pausa per le nazionali ne sono successe di cose, ma ora è giunta alla fine e il campionato è pronto a svegliarsi dal suo torpore. Il mese di ottobre sarà molto impegnativo per il Torino, chiamato a svoltare in maniera secca dopo una prima fase di stagione altalenante, dubbiosa e con qualche grattacapo tecnico-tattico. Quanti punti potrà conquistare? Analizziamo ai raggi X il calendario.

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27

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