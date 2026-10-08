Udinese, Parma, Monza e Como: questi i quattro impegni nel mese di ottobre dei granata di Abate
"La mia ex ha strappato il biglietto": non può entrare all'addio di Messi, tifoso disperato!
La sosta è finita
Tre settimane di sosta, il sali e scendi dell'Italia, la polemica Ronaldo-Portogallo e infine l'addio al calcio di Lionel Messi. In questa pausa per le nazionali ne sono successe di cose, ma ora è giunta alla fine e il campionato è pronto a svegliarsi dal suo torpore. Il mese di ottobre sarà molto impegnativo per il Torino, chiamato a svoltare in maniera secca dopo una prima fase di stagione altalenante, dubbiosa e con qualche grattacapo tecnico-tattico. Quanti punti potrà conquistare? Analizziamo ai raggi X il calendario.
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