La sconfitta casalinga per 1-2 contro la Lazio lascia l'amaro in bocca in casa Torino, ma tra i segnali incoraggianti della serata dell'Olimpico Grande Torino spicca l'esordio dal primo minuto di Nathan Patterson. Schierato come braccetto di destra nella difesa disegnata da Ignazio Abate per affrontare i biancocelesti, lo scozzese classe 2001 è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, offrendo una prestazione di grande generosità e sostanza su tutta la corsia.

Torino, l’esordio convincente di Patterson non basta: "Meritavamo di più, continuiamo a lottare"

Torino, Patterson positivo all'esordio da titolare: i numeri della gara e la carica sui social

Nonostante il risultato negativo maturato per l'uno-due firmato da Provstgaard e Isaksen nel finale di primo tempo – reso vano nella ripresa dalla rete di Che Adams – Patterson ha voluto suonare la carica ai compagni e alla piazza dopo il ko casalingo. Sul proprio profilo Instagram, il numero 2 del Torino ha pubblicato alcuni scatti della sfida contro la Lazio accompagnati da un messaggio chiaro e carico di determinazione: "Meritavamo di più. Continuiamo a lottare". Un segnale di leadership e carattere in vista dei prossimi impegni di campionato: la squadra di Abate affronterà un ciclo non facile nel mese di dicembre che andrà dalla sfida di Genova al match in casa contro il Cagliari.L'ex Everton si è messo in mostra sia in fase di costruzione e spinta: è stato una presenza costante lungo tutto l'out di destra, con una spiccata propensione ad accompagnare la manovra nella metà campo avversaria. Nei novanta minuti giocati, Patterson ha toccato 50 palloni (con un solo controllo errato), dimostrando personalità. Ottime le percentuali nei passaggi: 27 riusciti su 33 tentati, pari all'82% di precisione complessiva, con un notevole 80% (16 su 20) nella metà campo biancoceleste e l'85% (11 su 13) nella propria. Il terzino granata ha inoltre messo a referto un passaggio chiave, 0.15 assist attesi (xA), 4 cross (tra cui quello vanificato da Oristanio nel finale) e 2 dribbling riusciti su 3 tentati, percorrendo complessivamente 142,8 metri palla al piede con 48,3 metri di progressione totale. Meno brillante, ma comunque attenta, la fase di non possesso: 4 chiusure difensive e 4 palloni recuperati, a fronte di 2 duelli a terra vinti su 7, 2 falli commessi e 11 possessi persi.