Pellegri, 4 partite per convincere la società: serve la sua continuità

Il giovane attaccante ha 4 partite per dimostrare di essere il giocatore su cui Juric può fare affidamento per tutto il resto della stagione. Con delle prestazioni convincenti prima del Mondiale in Qatar, il tecnico avrebbe la risposta ai suoi problemi realizzativi che, uniti anche alla presenza di Sanabria all’occorrenza, non dovrebbero essere più una questione spinosa da affrontare. A partire dal Milan serviranno risposte a livello di gol, più che delle prestazioni positive, perché ai granata è mancata precisione sotto porta in questa prima parte della stagione.

Torino, attaccante cercasi: come muoversi a gennaio dipenderà anche da Pellegri

Il Torino aveva bisogno (e forse ce lo potrebbe avere comunque) di un intervento sul mercato per acquistare un attaccante. Fino a qualche settimana fa si pensava che la società dovesse muoversi per cercare un titolare, un giocatore da 15 gol stagionali, un’impresa non semplice soprattutto nel mercato di gennaio. Se arrivassero le giuste risposte di Pellegri in queste 4 partite, i granata potrebbero permettersi di fare un altro tipo di investimento, più adatto alle richieste di Juric, come un attaccante giovane da plasmare e che come costo sarebbe contenuto. Molto dipende da cosa succederà in queste quattro fondamentali gare, per il Toro, per Pellegri e per il mercato.