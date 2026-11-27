Il bello del calcio? Dà sempre una seconda possibilità, c'è sempre un capitolo nuovo da scrivere e da infiocchettare con la propria penna (in questo caso i piedi). E ora quell'occasione può essere proprio quella di Pietro Pellegri. L'attaccante ex Genoa ha ripreso ad allenarsi dopo un biennio terribile: due rotture del crociato hanno penalizzato il percorso del giocatore, già tormentato storicamente dai continui infortuni che di fatto gli hanno impedito di esplodere definitivamente. Abate però non ha chiuso le porte al centravanti: può avere la sua chance. E ad alimentare la speranza rinascita c'è quel bellissimo ricordo personale del 17 settembre 2017: la doppietta proprio alla Lazio.

Abate spera nel giocatore

Simeone, Adams, Kulenovic, Zapata e Pellegri: il parco attaccanti del Torino è formato da cinque elementi. Due sono i titolari, mentre i rimanenti sono alla ricerca di sé stessi. Kulenovic ha segnato, ma non ha mai convinto appieno e il colombiano è alle prese con un minutaggio risicato, vittima di un ginocchio capriccioso. Chi resta? Pietro Pellegri. "Pietro poteva già avere la sua chance col Napoli, poi ho dovuto fare dei cambi obbligati. Domani potrebbe avere la sua chance. Spero di recuperarlo al più presto possibile. Ci spero e ci conto tanto"

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 24: Pietro Pellegri at Centro Sportivo Filadelfia during Torino FC Training Session on September 24, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Abate ha le idee chiare sul giocatore. L'infortunio è alle spalle e seppure grave resta comunque un ragazzo di venticinque anni. Rispetto a Zapata il recupero sul lungo periodo è già più fattibile e ad avvalorare la posizione dell'ex Genoa c'è il fatto che Abate voleva già usarlo contro il Napoli. A livello tattico può essere l'alternativa più simile a Simeone per il modo in cui gioca spalle alla porta, oltre anche ad un aspetto mentale di "rivalsa" e riprendersi il tempo perduto non per colpe proprie, ma per uno scherzo atroce del fato. In ogni caso anche Zapata sta dando delle buone sensazioni, come detto da Abate. Il tecnico ha parlato anche di cattiveria negli ultimi 30 metri: possono essere loro l'apporto per fare in modo che succeda qualcosa nell'ultimo terzo di campo.