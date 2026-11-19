1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Corsi di recupero? Pietro Pellegri

Inizia proprio ora la stagione di Pietro Pellegri. Superato l'incubo della seconda rottura del crociato, il centravanti classe 2001 è ormai pronto a ritrovare il campo. Il centravanti figura nell'elenco dei convocati ormai da diverse settimane ma, come spiegato da Abate, è proprio al termine di questa sosta che ci si può aspettare di rivederlo in campo. Per il nuovo numero nove sarà un mese e mezzo importantissimo: dovrà convincere il Toro a puntare ancora su di lui senza tornare sul mercato a gennaio.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4