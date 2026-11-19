Due crociati rotti negli ultimi due anni, ora la voglia di riprendersi la scena: un mese e mezzo per convincere il Toro
Il Meet & Greet con Claudio Sala e Silvano Benedetti (VIDEO)
Corsi di recupero? Pietro Pellegri
Inizia proprio ora la stagione di Pietro Pellegri. Superato l'incubo della seconda rottura del crociato, il centravanti classe 2001 è ormai pronto a ritrovare il campo. Il centravanti figura nell'elenco dei convocati ormai da diverse settimane ma, come spiegato da Abate, è proprio al termine di questa sosta che ci si può aspettare di rivederlo in campo. Per il nuovo numero nove sarà un mese e mezzo importantissimo: dovrà convincere il Toro a puntare ancora su di lui senza tornare sul mercato a gennaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Il rebus della mediana rimane, Abate: "Domani decido su Vlasic. Casadei e Gineitis..."
Toro
Cairo ribadisce: "Vendere il Toro? Giusto dare opportunità ad altri imprenditori"
Toro
Abate presenta Napoli-Torino: "Serve partita spavalda. A Napoli vogliamo fare punti"
Toro
Ilkhan al bivio, ma qualcosa non torna: il Torino pensa già a gennaio
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti