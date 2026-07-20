Non si tratta di una bocciatura e nemmeno di problemi fisici, ma termina qui il ritiro di Pinzolo di Pasquale Pellicanò. Il portiere classe 2010, dopo una settimana esatta trascorsa agli ordini di Ignazio Abate, lascia il ritiro della prima squadra per raggiungere la Primavera di Baldini, impegnata nella preparazione estiva a pochi chilometri di distanza, nella località di Spiazzo. Si chiude così un'esperienza importante per il giovanissimo estremo difensore, il più giovane dell'intero gruppo granata, che ha avuto l'opportunità di allenarsi ogni giorno con i "grandi", confrontandosi con ritmi e richieste ben diverse rispetto al settore giovanile.

La decisione è legata esclusivamente a motivi numerici. L'arrivo in granata di Diego Mascardi ha infatti aumentato il numero dei portieri a disposizione di Abate, che può ora contare anche su Alberto Paleari, Francesco Cereser e Matteo Brezzo, oltre a Lapo Siviero ancora a parte. Per Pellicanò è quindi arrivato il momento di allenarsi con la Primavera, ma la settimana trascorsa a Pinzolo resta comunque un'esperienza di grande valore per il classe 2010, che ha potuto mettersi in mostra davanti allo staff tecnico della prima squadra e vivere da vicino la quotidianità del calcio professionistico. Ha così potuto accumulare un bagaglio di esperienza che potrà tornargli utile nel prosieguo del suo percorso di crescita in granata.