Grande notizia per Lucas Perri: è stato convocato da Carlo Ancelotti per le due amichevoli del Brasile contro Giappone e Singapore in programma nella sosta di novembre. Il portiere granata non è alla prima convocazione con il Brasile ma con la nazionale A del suo paese non ha ancora esordito. Ci sono anche altri due giocatori della Serie A: Carlos Augusto dell'Inter e Wesley della Roma. Dopo l'approdo in Serie A, Perri si toglie anche quest'ottima soddisfazione che non potrà che dargli fiducia. Prosegue dunque il suo momento positivo.