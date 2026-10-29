Prosegue l'ottimo momento del portiere granata: è stato convocato dalla sua nazionale
Caro Abate, questa volta il tuo Toro ha perso, ma... (VIDEO)
Grande notizia per Lucas Perri: è stato convocato da Carlo Ancelotti per le due amichevoli del Brasile contro Giappone e Singapore in programma nella sosta di novembre. Il portiere granata non è alla prima convocazione con il Brasile ma con la nazionale A del suo paese non ha ancora esordito. Ci sono anche altri due giocatori della Serie A: Carlos Augusto dell'Inter e Wesley della Roma. Dopo l'approdo in Serie A, Perri si toglie anche quest'ottima soddisfazione che non potrà che dargli fiducia. Prosegue dunque il suo momento positivo.
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