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Due gare per chiudere il gruppo 1 al meglio

12 punti in 4 match, punteggio pieno, 11 gol fatti e 1 solo subito. Un percorso netto, che ha permesso al gruppo allenato dal ct Yakin di centrare già la qualificazione, almeno passando dallo spareggio con una delle terze classificate dei gironi della League A. Ora mancano e ultime due sfide per provare a centrare un primo posto matematico ad un passo. Sul cammino degli elvetici ci sarà la Slovenia, la seconda della classe, l'unica squadra fin qui riuscita a segnare una rete alla Svizzera. 2-1 infatti è il risultato che ha permesso ai rossocrociati di prendersi i tre punti contro la nazionale slovena. Gli altri tre successi di marca elvetica sono stati fatti con lo stampino: tre 3-0 rotondi e netti, segno di uno stato di forma brillante della squadra di Yakin e del suo dominio nel girone fin qui. L'ultimo avversario della Svizzera sarà infine la Scozia, gara che, in caso di primo posto già assicurato, potrebbe essere utile per chiudere in modo perfetto il percorso nel Gruppo 1 della League B.

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