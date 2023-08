Reims-Torino 2-1, granata k.o. nell’ultima amichevole stagionale

Parte bene il Reims, che al 6' si rende subito pericoloso, ma è il solito Schuurs a metterci una pezza e a mettere in corner. Dopo lo spavento iniziale, i granata iniziano a crescere e a giocare sempre meglio, ma senza trovare l'ultima giocata. Al 22' Ilic va via benissimo sulla trequarti e serve Pellegri, che calcia da fuori area, ma il suo tiro viene murato. L'aspetto più curioso è come gira il centrocampo, perché a turno Ilic, Ricci e Tameze si avvicendano per dare man forte sulla trequarti. Al 28' si rende pericoloso ancora una volta il Reims, questa volta con Okumu che salta più in alto di tutti e manda di poco fuori, ma Gemello era sulla traiettoria. Sull'azione seguente Ricci prende un duro colpo e dopo aver stretto i denti per qualche minuto è costretto a uscire dal campo, al suo posto Juric inserisce Verdi e torna a un 3-4-2-1 classico. Al 37' ci prova Khadra dalla distanza, ma Gemello è attento e respinge la conclusione del giocatore del Reims. Nel finale i francesi ci provano ancora da piazzato. Sulla punizione di Khadra è bravo Gemello a mandare in corner.

Reims-Torino 2-1, il secondo tempo

A inizio ripresa Juric inserisce Ilkhan e Karamoh per Pellegri e Radonjic, tornando quindi a un centrocampo con 3 centrali, che si devono muovere molto, e soprattutto senza una prima punta di ruolo, con Sanabria rimasto fuori da questo match per motivi precauzionali. Ci pensa allora un difensore a sbloccare il risultato a favore dei granata. Il Toro passa in vantaggio (con un po' di fortuna) al 51' grazie a Schuurs, che riceve sulla corsia di destra, prova a mettere in mezzo, ma sbaglia la traiettoria che però sorprende Diouf e finisce in porta. Al 56' il Toro va a un passo dal raddoppio. Ilic crossa dalla corsia mancina, ma nessuno in mezzo riesce a deviare in porta. Passano dieci minuti e il Reims pareggia i conti. Dopo un batti e ribatti in area, sulla palla il più veloce di tutti è Flips che calcia con forza col sinistro e regala l'1-1 ai suoi. Va detto che in quella zona i granata avevano lasciato troppo spazio e così è stato bravo il 23enne francese a trovare la rete del pari. Al 71' il Reims sfiora il gol del vantaggio. Tutto nasce da un errore di Singo, che appoggia male al centro per Gineitis, ne approfittano i francesi che riescono a liberare al tiro Munetsi, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. La risposta del Toro arriva poco dopo. Verdi mette in mezzo una punizione dalla destra, Schuurs spizza e sulla palla per poco non arriva Buongiorno per ribadire in rete. Passano i minuti e il Reims prende sempre più il pallino del gioco, evidenziando anche una forma migliore dovendo iniziare tra 6 giorni il campionato. Al 90' arriva anche il gol del 2-1 dei francesi con Diakhon, che si libera bene al tiro e lascia partire un siluro sul secondo palo. Come per il primo gol, anche in questo caso Gemello non poteva farci nulla. Nel finale Salama va a un passo dal tris, ma non trova lo specchio dei pali da ottima posizione. È l'ultima occasione, finisce qui la preseason del Torino che rientra in città dopo questa mini-tournèe in Francia. Il mirino si sposta a lunedì 14, per i trentaduesimi di Coppa Italia che rappresentano il primo impegno ufficiale della stagione 2023/2024.