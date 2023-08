Reims-Torino, Ricci titolare da trequartista ma esce al 34′ per una botta

Dura 34 minuti la partita di Samuele Ricci contro il Reims. Il centrocampista granata al 29' aveva preso un calcione da dietro durante una ripartenza dei granata e sin da subito si è visto come il ragazzo abbia provato a rimanere in campo, ma zoppicava vistosamente. Dopo 5 minuti, però, si è accasciato e ha dovuto lasciare il campo, al suo posto dentro Simone Verdi. Nelle ore successive alla partita si saprà qualcosa di più sulle condizioni del giocatore, che in ogni caso era partito da titolare, il che può rappresentare un ulteriore segnale del fatto che al momento non ci sono sviluppi di mercato che lo riguardano. Da notare anche che Juric ha schierato in un ruolo particolare, quello di trequartista destro. Ricci partiva qualche metro più avanti del duo di centrocampo Tameze-Ilic scambiandosi poi spesso la posizione con uno di loro.