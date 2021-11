Roma-Torino, Sanabria l’unico ex: ritrova la società che lo ha portato in Italia

Il Torino domenica pomeriggio affronterà la Roma all'Olimpico: i giallorossi ritroveranno Antonio Sanabria

Ci sarà solo un ex di turno nella sfida tra Roma e Torino, ma l'intreccio è di quelli particolari. Stiamo parlando di Antonio Sanabria , attaccante paraguaiano arrivato in granata lo scorso gennaio, atterrato in Italia per la prima volta nel 2014 proprio grazie alla Roma.

TORINO - L'attaccante paraguaiano è stato acquistato dal club giallorosso nel 2014, alla giovane età di 18 anni, per poi tornare in Spagna - questa volta al Betis Siviglia - in seguito alla cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive nel 2016. Il suo trascorso alla Roma non può considerarsi fondamentale per la crescita calcistica: la Roma lo ha girato subito in prestito al Sassuolo al suo arrivo in Italia e poi non ha mai davvero puntato su di lui. Con la maglia giallorossa sulle spalle, Sanabria nella stagione 2014/2015 ha registrato solo 2 presenze e appena 33' (28 contro il Cagliari e 5 contro il Parma). Sono inoltre 21 le panchine che conta l'attaccante paraguaiano quell'anno con la Roma, 9 le assenze per aver risposto presente alla propria Nazionale e 6 le mancate convocazioni. Contro la Roma, Sanabria ha segnato un gol importante nel Torino-Roma terminato 3-1 dello scorso 18 aprile, in una partita che fu importantissima per la salvezza dei granata. Domenica cercherà di ripetersi, anche se sarà difficile scalzare Belotti dalla titolarità.