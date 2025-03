Sanabria si accende con il Paraguay: l’assist che può rilanciarlo anche a Torino

​Nella notte del 21 marzo il Paraguay ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Cile nelle qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026. La Albirroja ha conquistato la vittoria trionfando per 1-0 grazie a un gol di Omar Alderete al 60'. Antonio Sanabria, attaccante del Torino, è stato schierato titolare e ha contribuito con una prestazione di qualità e sacrificio. L'attaccante è rimasto in campo per 77 minuti, dimostrando dedizione sia in fase offensiva che difensiva, soprattutto nei minuti finali per preservare il risultato. Questa vittoria porta il Paraguay al quarto posto nel girone di qualificazione con 20 punti in 13 partite, avvicinando la nazionale alla prima partecipazione mondiale dopo 16 anni. ​Sanabria con la Albirroja non delude, infatti è stato proprio lui a fornire l'assist per il gol vittoria. Il paraguaiano dopo un cross in mezzo all'area da calcio di punizione ha colpito in volo il pallone con la testa, facendo da sponda e rivelandosi così decisivo per il gol di Alderete. L'attaccante in nazionale continua così a dimostrare il suo valore, rafforzando la fiducia dei tifosi del Torino in vista dei prossimi impegni stagionali.​