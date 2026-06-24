In casa Scozia non c'è tempo per pensare alla sconfitta di misura per 1-0 contro il Marocco. La selezione guidata da Steve Clarke è chiamata a voltare immediatamente pagina nell'ultima sfida del girone mondiale contro il Brasile, in programma nella serata di martedì 24 giugno. Dopo il successo all'esordio contro Haiti, gli scozzesi restano pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale: oltre ai primi due posti del gruppo, infatti, c'è anche la possibilità di accedere alla fase a eliminazione diretta come una delle migliori terze del torneo. Servirà una prova di carattere, intensità e organizzazione per arginare il talento verdeoro e continuare a coltivare il sogno mondiale. Appuntamento allo scoccare della mezzanotte del 25 giugno.

Adams cerca il suo primo e decisivo gol

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 13: Che Adams #10 of Scotland during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Haiti and Scotland at Boston Stadium on June 13, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Tra le speranze della Scozia c'è anche Ché Adams, chiamato a guidare il reparto offensivo in una gara che si preannuncia complicata ma ricca di opportunità. L'attaccante del Torino, ancora a secco di gol nel Mondiale, rappresenta uno dei principali punti di riferimento della "Tartan Army" grazie alla sua capacità di lavorare per la squadra, attaccare la profondità e creare spazi per i compagni. Dopo una prestazione generosa contro il Marocco, Adams vuole lasciare il segno nella notte più importante della fase a gironi. La Scozia si affida alle sue qualità e al suo fiuto del gol per provare a sorprendere il Brasile e continuare a inseguire il sogno mondiale.