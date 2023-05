Serie A, la classifica: Bologna al nono posto davanti a Torino e Fiorentina

Come cambiano gli equilibri in Serie A con i risultati della 32esima giornata

Primi risultati del sabato della 36esima giornata. Il Torino, in campo domani contro la Fiorentina, oggi stai ai box e monitora i risultati delle dirette inseguitrici e contendenti per l'ottavo posto. Tra queste subito in campo il Bologna, che archivia senza problemi la pratica Cremonese. Il netto 5-1 dei felsinei permette al Bologna di scavalcare momentaneamente i granata di un punto. Al momento quindi all'ottavo posto c'è sempre il Monza a quota 52, insegue il Bologna a 50. Torino e Fiorentina, entrambe ferme a 49, scivolano al decimo e all'undicesimo posto in attesa dello scontro diretto.