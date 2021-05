Serie A, la classifica: perde il Genoa, il Toro è a -2 dal Grifone

La situazione della zona salvezza resta ingarbugliata, importante l'esito del match tra Benevento e Cagliari

Il Torino scenderà in campo alle 15, però sono già diverse le dirette concorrenti per la salvezza che sono scese in campo. Il Genoa nel lunch match ha perso contro il Sassuolo e resta a quota 36 punti, mentre Andrea Belotti e compagni sono a 24. Lo Spezia ha perso contro il Napoli e resta a pari punti con i granata. Mentre la Fiorentina ha vinto contro la Lazio e si è portata a 38 punti. Alle 15 scenderanno in campo anche Cagliari-Benevento nell'atteso match salvezza. Rispetto alle squadre che hanno già giocato al Toro manca sia la partita della 35^ giornata e anche il recupero della gara contro la Lazio che avverrà il 18 maggio.