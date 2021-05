Serie A, la corsa salvezza: quattro squadre ancora in lotta, i calendari a confronto

In attesa di Crotone-Verona di stasera, sono terminate le partite della 36ma giornata di Serie A. Terribile prestazione del Torino, che imbarca 7 reti all'Olimpico da un Milan scatenato e non riesce così ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. Pareggi per Cagliari e Spezia, che però non bastano per ottenere la salvezza aritmetica. Sicuro di rigiocare in serie A il prossimo anno è invece il Genoa, che con la vittoria a Bologna raggiunge quota 39 ed è matematicamente salvo, così come la Fiorentina, che conduce la barca in porto dopo lo 0-0 di Cagliari. La squadra su cui fare la corsa resta il Benevento, che dopo la sconfitta 2-0 a Bergamo con l'Atalanta, è distante 4 punti dal quartultimo posto e solo con 2 vittorie nelle ultime due gare può salvarsi. Mettiamo quindi a confronto i calendari delle squadre che giocano per evitare il terzultimo posto che porta in B.