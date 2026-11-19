Imprescindibile, al tempo stesso prescinde dai gol: il giudizio sull'operato di Simeone fin qui
90 secondi: "Vlasic e rebus, gli highlights di Abate. E alle ATP Finals..."
Corsi di recupero? Giovanni Simeone
Tra i più criticati, mai dimenticato tra quelli che "non possono mancare". I tifosi vogliono di più da un "Cholito" che non possono vedere fuori dal campo. Giovanni Simeone è l'attaccante di cui il Torino ha bisogno. Al tempo stesso, però, è sempre più lontano dalla definizione più classica di attaccante. Con o senza il benestare di Luca Toni, gioca si abbassa e fa tanto... forse, a volte, dimenticandosi di dover anche segnare...
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