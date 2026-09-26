Oggi, 26 settembre 2026, Diego Mascardi spegne 20 candeline: un traguardo importante per uno dei profili più interessanti della nuova generazione di portieri italiani. Cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, dove si è messo in luce mettendosi in mostra anche nelle rappresentative nazionali Under, nell'estate del 2026 ha compiuto il grande salto approdando in Serie A, acquistato dal Torino guidato da Ignazio Abate. Dopo aver brillato nelle amichevoli estive e durante il ritiro pre-stagionale, Mascardi ha conquistato subito la fiducia dell'ambiente granata. Il suo debutto ufficiale con la maglia del Torino è arrivato il 23 agosto, nella vittoria dei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Carrarese, seguito a breve distanza dall'esordio nel massimo campionato italiano nella prima giornata di Serie A contro il Milan.

Tanti auguri a Diego Mascardi per il suo ventesimo compleanno!