Torino, agenda rinnovi dopo Karamoh: al lavoro per almeno tre giocatori

Gemello vicino al rinnovo, dialoghi in corso con Djidji

I giocatori di proprietà del Toro che hanno il contratto in scadenza a giugno 2023 sono Ola Aina, Michel Adopo, Koffi Djidji e Luca Gemello. Il difensore ex Crotone è un uomo di grande fiducia per Juric che lo ha spesso indicato come il più sottovalutato della sua rosa. Il tecnico croato si è infatti esposto in prima persona per cercare di convincere le parti a trovare un accordo e, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ci sono dei dialoghi aperti tra le parti. Per Gemello c'è un'opzione di rinnovo per un altro anno con la società di via Arcivescovado. Per lui, però, non dovrebbe esserci ancora il Toro nel suo futuro perché la possibilità più probabile rimane quella di un prestito che gli consenta di giocare dopo essere sceso in campo solo per una partita nel biennio di Juric. Infine, c'è anche Karol Linetty nell'elenco dei giocatori più vicini al rinnovo. Il centrocampista polacco è cresciuto molto con Juric e rappresenta una valida alternativa dalla panchina alle spalle del duo titolare Ricci-Ilic. L'ex Samp, comunque, vedrà terminare il suo contratto in granata solo nel 2024.