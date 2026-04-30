Si tratta del secondo stop settimanale in casa Torino dopo quello accorso a Duvan Zapata. D'Aversa perde un titolare per Udine
Culto: "Gol bellissimi... annullati e dimenticati: Daniele Delli Carri"
Come annunciato da D'Aversa in conferenza stampa, oltre a Zapata e Ché Adams, anche Ardian Ismajli sarà costretto a saltare il match contro l'Udinese in programma sabato. Il Torino, attraverso un comunicato, ha rivelato le condizioni fisiche di Ismajli: "Interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra".
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