Si tratta del secondo stop settimanale in casa Torino dopo quello accorso a Duvan Zapata. D'Aversa perde un titolare per Udine

Piero Coletta
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Culto: "Gol bellissimi... annullati e dimenticati: Daniele Delli Carri"

Come annunciato da D'Aversa in conferenza stampa, oltre a Zapata e Ché Adams, anche Ardian Ismajli sarà costretto a saltare il match contro l'Udinese in programma sabato. Il Torino, attraverso un comunicato, ha rivelato le condizioni fisiche di Ismajli: "Interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra".

Torino FC v FC Internazionale - Serie A

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