Culto: "Gol bellissimi... annullati e dimenticati: Daniele Delli Carri"

Come annunciato da D'Aversa in conferenza stampa, oltre a Zapata e Ché Adams, anche Ardian Ismajli sarà costretto a saltare il match contro l'Udinese in programma sabato. Il Torino, attraverso un comunicato, ha rivelato le condizioni fisiche di Ismajli: "Interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra".