Torino, Antonino Asta compie 52 anni: tanti auguri al tecnico dell’Under 18

Antonino Asta cresce nelle squadre dilettantistiche dell'area milanese, fino all'exploit di Monza, dove trova l'esordio tra i professionisti: Gigi Radice lo segnala al Torino e nel 1997 inizia una nuova pagina della sua storia. L’esterno arriva in granata, dove collezionerà in tutto 128 presenze, realizzando anche 7 gol. Solo una breve cessione in comproprietà (al Napoli) lo allontana da Torino nei successivi 6 mesi; dpo aver conquistato il posto da titolare, Asta si prende anche la fascia da capitano. Nel 2002 si trasferisce al Palermo, e due anni dopo conclude la sua carriera da calciatore. Dal 2005 inizia ad allenare le giovanili granata, per poi fare altre esperienza tra cui Monza e Lecce; nel 2021 torna a Torino in qualità di tecnico dell'Under 18.