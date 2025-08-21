Mancano solo le visite mediche prima che il Torino possa accogliere Kristjan Asllani come nuovo rinforzo per il ruolo di play. Il centrocampista albanese, che nelle scorse ore sembrava vicino al Bologna, arriverà in prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato attorno ai 12 milioni.
Torino, Bergomi descrive Asllani: “Ecco pregi e difetti del giocatore”
Si chiude così la sua avventura all’Inter, iniziata nell’estate 2022 dopo l’esperienza all’Empoli. In nerazzurro Asllani si è fermato a un passo dalle 100 presenze — 99 in totale — con un bottino di 4 gol e 5 assist. Probabilmente la società si aspettava una crescita più marcata, ma il centrocampista ha comunque mostrato qualità e limiti, evidenziati anche da una leggenda nerazzurra come Beppe Bergomi, che a Sky Sport ha dichiarato: "Secondo me il suo pregio più grande è la personalità. Quando non c’era Calhanoglu, tirava lui i rigori. In quel ruolo tante volte bisogna essere preventivi e lui non lo era. Tanti palloni persi, poco passo e poca efficienza nel recupero palla. Ma è intelligente e ha personalità". A Torino Asllani troverà maggiore spazio e continuità, elementi che potranno permettergli di crescere e di rispondere alle richieste tattiche di Marco Baroni, provando a colmare le lacune sottolineate dal noto opinionista e seconda voce di Sky.
