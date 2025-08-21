Torino, Bergomi descrive Asllani: “Ecco pregi e difetti del giocatore”

Si chiude così la sua avventura all’Inter, iniziata nell’estate 2022 dopo l’esperienza all’Empoli. In nerazzurro Asllani si è fermato a un passo dalle 100 presenze — 99 in totale — con un bottino di 4 gol e 5 assist. Probabilmente la società si aspettava una crescita più marcata, ma il centrocampista ha comunque mostrato qualità e limiti, evidenziati anche da una leggenda nerazzurra come Beppe Bergomi, che a Sky Sport ha dichiarato: "Secondo me il suo pregio più grande è la personalità. Quando non c’era Calhanoglu, tirava lui i rigori. In quel ruolo tante volte bisogna essere preventivi e lui non lo era. Tanti palloni persi, poco passo e poca efficienza nel recupero palla. Ma è intelligente e ha personalità". A Torino Asllani troverà maggiore spazio e continuità, elementi che potranno permettergli di crescere e di rispondere alle richieste tattiche di Marco Baroni, provando a colmare le lacune sottolineate dal noto opinionista e seconda voce di Sky.