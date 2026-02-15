Toro News
POSTPARTITA

Torino-Bologna 1-2, il tabellino: tre ammoniti tra i granata

Il riassunto della gara
Piero Coletta

Il Torino esce sconfitto dalla gara contro il Bologna. La gara si sblocca soltanto nella ripresa con una autorete sfortunata di Vlasic. Lo stesso croato fa rientrare in gara i granata con la rete del pareggio, ma non basta. Al 70' Castro punisce i granata. Tre gli ammoniti in casa Torino: Maripan, Gineitis e Vlasic.

TORINO (3-5-2): Paleari, Marianucci (85' Njie), Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati (54' Ilkhan), Gineitis (54' Casadei), Aboukhlal (45' Lazaro); Simeone, Adams (45' Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse. Allenatore: Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (74' Zortea), Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi (82' Orsolini), Sohm (88' Ferguson), Rowe (74' Dominguez); Castro (82' Odgaard). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Italiano.

Ammonizioni: 20' Maripan (T), 50' Gineitis (T) 81' Sohm (B), 87' Vlasic (T)

Reti: 49' autogol Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B),

