Il Torino esce sconfitto dalla gara contro il Bologna. La gara si sblocca soltanto nella ripresa con una autorete sfortunata di Vlasic. Lo stesso croato fa rientrare in gara i granata con la rete del pareggio, ma non basta. Al 70' Castro punisce i granata. Tre gli ammoniti in casa Torino: Maripan, Gineitis e Vlasic.
Torino-Bologna 1-2, il tabellino: tre ammoniti tra i granata
TORINO (3-5-2): Paleari, Marianucci (85' Njie), Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Prati (54' Ilkhan), Gineitis (54' Casadei), Aboukhlal (45' Lazaro); Simeone, Adams (45' Zapata). A disposizione: Israel, Siviero, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse. Allenatore: Baroni.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (74' Zortea), Lucumi, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi (82' Orsolini), Sohm (88' Ferguson), Rowe (74' Dominguez); Castro (82' Odgaard). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. Allenatore: Italiano.
Ammonizioni: 20' Maripan (T), 50' Gineitis (T) 81' Sohm (B), 87' Vlasic (T)
Reti: 49' autogol Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B),
