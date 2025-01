Torino-Cagliari 2-0, reazioni social: “Chi contesta Vanoli è una brutta persona”

Finalmente la vittoria al Grande Torino. Era dal 25 ottobre contro il Como che il Torino non riusciva a portare a casa i tre punti davanti ai propri tifosi. Un lungo digiuno casalingo durato tre mesi esatti e interrotto contro il Cagliari. Il successo per 2-0 è stato cercato, voluto e ampiamente meritato per il dominio visto in campo. Bravi i granata a trovare il vantaggio con Adams al 6' e a insistere per il raddoppio trovato finalmente al 61' ancora con Adams, autore della prima doppietta in maglia granata. Di seguito alcune delle migliori reazioni social dei tifosi granata, divisi tra la gioia del momento e la delusione per il calciomercato.