Torino, chi gioca a Napoli? Lazaro o Aina al posto di Vojvoda, dubbi in difesa

Il Torino si prepara a tornare in campo dopo la pausa per le Nazionali, che ha visto diversi giocatori granata impegnati. Il Toro di Juric scenderà in campo sabato alle ore 15 contro il Napoli di Spalletti allo stadio Diego Armando Maradona. Per la sfida, ci sono ancora dei dubbi sulla formazione, ma per quanto riguarda il modulo dovrebbe essere confermato il consueto 3-4-2-1 utilizzato pressoché sempre dal tecnico croato.