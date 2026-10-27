Per la nona giornata del campionato di Serie A diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino
Torino-Como, granata in campo per il riscaldamento (VIDEO)
Per la nona giornata del campionato di Serie A è stato diramato il dato ufficiale delle presenze allo stadio Olimpico-Grande Torino. La sfida tra il Torino di Ignazio Abate e il Como di Cesc Fabregas in questo lunedì sera è stata seguita allo stadio da 21.160 spettatori.
-Torino-Carrarese, Coppa Italia, 8.542
-Torino-Milan, Serie A, 24.285
-Torino-Monza, Coppa Italia, 7.870
-Torino-Roma, Serie A, 21.294
-Torino-Udinese, Serie A, 18.758
-Torino-Monza, Seria A, 19.096
-Torino-Como, Serie A, 21.160
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