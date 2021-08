Stasera si apre la stagione 2021/2022 del Torino. Alle ore 21, allo Stadio Olimpico "Grande Torino", i granata affronteranno la Cremonese nel match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. Sarà la sfida che segna anche il ritorno dei tifosi allo stadio, dato che le scelte del Governo italiano in tal senso hanno optato per l'apertura dell'impianto al 50% della capienza, con posti distribuiti a scacchiera.