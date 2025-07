Torino, da Cacciamani a Mullen: il precampionato dei giovani granata

Il Torino archivia il mese di luglio, durante il quale ha gettato le basi per la nuova stagione agonistica. I granata hanno alternato le sedute al centro sportivo del Filadelfia con il ritiro montano di Prato allo Stelvio, affrontando diverse amichevoli utili a testare la condizione fisica e tattica della squadra. Il bilancio delle quattro gare vede un pareggio contro l’Ingolstadt, una vittoria con la Cremonese e due sconfitte, entrambe per 3-1, nel doppio confronto con il Monaco. Il tecnico Marco Baroni ha sfruttato l’occasione per ruotare gli uomini a disposizione e valutare anche diversi giovani del vivaio, alcuni dei quali sono in lizza per un posto in prima squadra, mentre per altri si prospetta un’esperienza in prestito. Vediamo nel dettaglio la situazione di ciascuno di loro.