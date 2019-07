Torino-Debrecen 3-0, Ansaldi: “Zaza? Tutti si aspettano 20 gol, ma non è facile”

Il Torino vince e convince all’esordio in Europa League contro il Debrecen. Tra i protagonisti del match di questa sera c’è sicuramente Cristian Ansaldi, autore del gol del momentaneo 2-0 granata. L’argentino ha parlato così nel post partita ai microfoni di Torino Channel: “Grazie a Dio abbiamo fatto una bella partita, sapevamo che era importantissimo vincere e lo abbiamo fatto. Era la prima partita dopo il ritiro e non è mai facile, ma abbiamo dimostrato maturità che era quella che tanto mancava. Ora mancano 90′, poi potremmo parlare. Dobbiamo fare una bella gara anche al ritorno perché sappiamo che può succedere di tutto, abbiamo visto lo scorso anno il Barcellona; ma noi siamo il Toro e dobbiamo farlo vedere in campo“.

Sulla condizione fisica della squadra: “Sono contento, ho visto tutta la squadra bene fisicamente; molto meglio di loro per quello che ho visto in campo. Sono contento di aver vinto ed essere riusciti a farlo bene. Penso che la squadra ha fatto tutto quello che abbiamo provato in ritiro e il mister può essere contento. Nel calcio di oggi è fondamentale la condizione fisica e credo che oggi noi abbiamo dimostrato di essere pronti. Spero di continuare a lavorare al massimo per aiutare la squadra“.