Torino-Empoli, i precedenti: storico negativo per i granata, ma nel 2004 in coppa…

Un bilancio dei precedenti tra granata e toscani, i quali saranno il prossimo avversario del Torino in Coppa Italia.

Alessandro Balbo 24 settembre - 13:31

Il Torino affronterà nei sedicesimi di Coppa Italia l'Empoli, una squadra che evoca ricordi amari e con cui, complessivamente, il Torino non ha un bilancio positivo. L'ultima vittoria in casa è quella dell'anno scorso in campionato, ma i toscani hanno dato filo da torcere ai granata.

I toscani sono avanti nei precedenti — Questo è il primo dato, su 40 incontri totali, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, il Torino ne ha vinti 11, pareggiati 15 e persi 14. In totale, i granata hanno segnato 39 gol e subiti 42. La percentuale di vittoria è del 27,5%. Insomma, i toscani sanno come impensierire i granata. L'anno scorso, l'ultimo incontro con l'Empoli in campionato è finito 3-2 a casa loro, anche se all'Olimpico Grande Torino sono stati i granata a prevalere, per 1-0, grazie alla rete di Zapata. Infatti in casa il rendimento è migliore, su 20 partite giocate, il Toro ha vinto nove volte, pareggiato cinque e perso sei. Molti però ricorderanno quel Torino-Empoli di Serie A del 2015 on l'autorete da brividi di Padelli al terzo minuto.

L'ultimo incontro in Coppa Italia sorride ai granata — I più speranzosi però si ricorderanno di un Torino-Empoli di Coppa Italia nel 2004, ultimo incontro tra le due squadre nel torneo, con una netta vittoria da parte dei granata per 5-3. La sfida, giocatosi al Delle Alpi, vide il momentaneo vantaggio dei Toscani con Tavano, e poi la rimonta granata con la doppietta prima di Marazzina e di Quagliarella poi, intervallate dal gol di Mezzano sul finire del primo tempo. Vedremo se i granata saranno in grado di ripetersi come vent'anni fa.